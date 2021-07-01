ELİF ÇAKAL'IN 4 ARKADAŞI HAKKINDA YAKALAMA KARARI

SULTANGAZİ'de maden ocaklarında oluşan çukurda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili yanındaki 4 arkadaşı için yakalama kararı çıktı.

SULTANGAZİ'de maden ocaklarında oluşan çukurda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili yanındaki 4 arkadaşı için yakalama kararı çıktı.

Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında yanında bulunan 2'si kız arkadaşı gözaltına alışmış ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Olayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde Çakal'ın ölümünden bir kaç saat önce yanındaki 2 kız arkadaşı tarafından dövüldüğü görülüyordu. Soruşturmada savcılık, Çakal'ın 4 arkadaşı hakkında yakalama kararı çıkardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı