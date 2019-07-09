Elif bebeğe yardım eli uzandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan Hıdır çiftinin 2 ay önce sezaryenle dünyaya gelen ve "cranium bifidum" rahatsızlığı bulunan kızları "Elif" yarın ameliyat edilecek.

Arzu ve Ali Akın Hıdır çiftinin 2 ay önce dünyaya gelen kızları Elif'e "cranium bifidum" teşhisi konuldu.

Ameliyat olması gereken Elif bebeğin sağlık durumunun sosyal medyada yer almasının ardından harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, aileyi ziyaret ederek gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Bu sabah Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatırılan Elif bebeğin yarın ameliyat olması bekleniyor.

"Çok mutluyuz"

Baba Ali Akın Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün yetkililerin tavsiyesiyle hastaneye geldiklerini belirterek, "Doktorumuz tahlillerin ardından ameliyatına karar vereceğini söyledi. Tahlil sonuçlarına göre ameliyat için uygun görüldü. Çok mutluyuz. Bir aksilik olmazsa yarın ameliyata alınmasını bekliyoruz." dedi.

Destek veren herkese teşekkür eden Hıdır, "Riski var tabii ama inşallah iyi olacak. Sağlık Bakanlığına çok teşekkür ediyoruz. Bizi de aradılar, hastaneyi de aradılar, doktorumuzu da aradılar. Yakından ilgileniyor, sürekli arıyorlar bizden bilgi alıyorlar. Çok yardımları oldu. Allah razı olsun herkesten." ifadesini kullandı.

Hıdır, yaptıkları araştırmada daha önce bu şekilde doğan bebekler olduğunu ve ameliyatla sağlığına kavuşanlar bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA