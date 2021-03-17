Elif Atik ikinci oldu
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Elif Atik ikinci oldu

17.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:42
Elif Atik ikinci oldu

Melikgazi Belediyespor TaeKwondo takım sporcusu Elif Atik ikincilik madalyası kazandı.

Melikgazi Belediyespor TaeKwondo takım sporcusu Elif Atik ikincilik madalyası kazandı.

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Turkish Open TaeKwondo Şampiyonasında Melikgazi Belediyespor sporcusu Elif Atik ikinci oldu. 41 kilogram kategorisinde yarışan Elif Atik madalya maçında ikincilik kürsüsüne çıktı. Melikgazi Belediyespor TaeKwondo Antrenörü Yavuz Sayan, "Uluslararası Turkish Open şampiyonasında Elif Atik ikinci oldu. Ayrıca Yıldızlarda Zeynep Doğa Süel, İlkay Efe Öztürk, Sine Sürücü güzel maçlar çıkararak gelecek adına umut verdiler. Emeği ve destekleri her zaman yanımızda olan Melikgazi Belediye başkanı sayın Mustafa Palancıoğlu ve Kulüp Başkanımız sayın Yakup Yüksel'e ayrıca Gençlik Spor İl Müdürü sayın Ali Ihsan Kabakcı'ya teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Elif Atik ikinci oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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