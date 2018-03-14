Elibol'dan, 14 Mart Tıp Bayramı Ziyaretleri

"Sevginin Kenti Dikili'de Sevgilerimizi Çoğaltmak İçin Çalışıyoruz" sloganıyla hemşerilerine hizmet sunan Dikili Belediyesi, 14 Mart'ta tıp çalışanlarının bayramına ortak oldu. Dikili Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Elibol, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanları ile birlikte, ilçedeki tüm sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.

"BAYRAMINIZI İÇTENLİKLE KUTLUYORUM"

Başkan Yardımcısı Elibol, sağlık kuruluşları Dikili Devlet Hastanesi, Dikili 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, Dikili Belediyesi Sağlık Merkezi ile Dikili 5 Nolu Aile ve Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor, hemşire, idari personel ve diğer sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayıp, "fedakârca görev yapıp bizlerin sağlığını koruyan tüm sağlık çalışanı siz güzel insanların bayramını içtenlikle kutluyorum" diyerek, karanfil takdim etti. Ziyaret esnasında hastalarla da sohbet eden Elibol, onlara da "geçmiş olsun" dileklerini iletti.