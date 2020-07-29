Eli silahlı trafik magandası tepki çekti
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Eli silahlı trafik magandası tepki çekti

İZMİR'de, onlarca aracın seyir halinde olduğu yolda eli tabancalı bir trafik magandası, camdan yukarıya çıkardığı silahıyla defalarca ateş etti.

Eli silahlı trafik magandası tepki çekti
29.07.2020 17:53 | Son Güncelleme: 29.07.2020 18:28

İZMİR'de, onlarca aracın seyir halinde olduğu yolda eli tabancalı bir trafik magandası, camdan yukarıya çıkardığı silahıyla defalarca ateş etti. Çevredeki vatandaşları tehlikeye düşüren o anlar sosyal medyadan paylaşılınca tepki topladı.İzmir'de olumsuz görüntüler sergileyen trafik magandalarına bir yenisi daha eklendi. Hafta başında kız arkadaşıyla birlikte otomobilinin sanrufuna çıkıp, direksiyonu tek ayağıyla kontrol eden A.A.'nın görüntüsü şaşkınlık yaratmıştı. A.A.'nın hareketi tepki çekince polis ekiplerince yakalanarak 'Trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan para cezası kesilmişti. Ayrıca ehliyetine el konulan sürücü hakkında adli soruşturma başlatılmıştı. Bu olayın ardından yeni bir trafik magandasının daha görüntüsü ortaya çıktı. Kaynaklar'da çevre yolunda onlarca aracın seyir halindeki yolda otomobilinin camından elindeki tabancayı dışarı çıkaran kimliği belirsiz sürücü, havaya defalarca ateş attı. Çevresindeki kişileri tehlikeye düşüren sürücünün bu görüntüsü, sosyal medyadan paylaşılınca tepki topladı. Vatandaşlar ilk olayda olduğu gibi, emniyeti göreve çağırıp sürücüye gerekli cezanın verilmesini istedi.


Kaynak: DHA

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