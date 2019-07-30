Eli palalı soyguncular, 8 kişilik aileyi evlerinde soydu

Malezya'da maskeli 4 soyguncu elinde palalarla, bir ailenin evine girip 10 bin dolarlık soygun yaptı. O anlar evin güvenlik kameralarına yansıdı.

Başkent Kuala Lumpur'da müstakil bir evde gerçekleşen soygun öncesinde ailenin salonda oturduğu ve televizyon izlediği görüldü. Görüntülere göre, eve bir anda eli palalı ve maskeli 4 soyguncu girdi. Soygunculardan üçünün salona girdiği, birinin ise merdivenlerden yukarıya çıktığı görüldü. Maskeli soygunculardan korkan ailenin küçük çocuğu, hemen babasının kucağına atladı. O sırada soygunculardan birinin salonda bulunan telefonu aldığı görülürken, soyguncular aileyi küçük oturma odasında toplayarak soygunu kolayca yapmayı amaçladı. Soygunculardan biri salonda bulduğu çantayı karıştırarak içindeki değerli eşyaları aldı. Bu sırada aralarından biri merdivenden üst kata çıkarken, üst kattaki soyguncunun da aşağıya inip, bir süre aşağıda kalıp daha sonra tekrar yukarı çıktığı görüldü.

Hırsızların yaklaşık 10 bin dolarlık soygun yaptığı açıklandı. Polis, soyguncuların her yerde arandığını belirterek, soygun sırasında eldiven kullandıkları için parmak izi bırakmadıklarını açıkladı. Aile fertlerinin sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Ailenin fertlerinin evde oturması

-Eli palalı 4 soyguncunun eve girmesi

-3 soyguncunun salona girerken, birinin yukarı çıkması

-Ailenin çocuğunun korkarak babasına kaçması

-Soyguncuların aileyi küçük odaya toplaması

-Soygunculardan birinin çantayı karıştırması

-Soygunculardan biri üst kata çıkarken, üstteki soyguncunun alt kata inmesi

-Soyguncuların evden ayrılması

Kaynak: DHA