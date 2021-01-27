Eli bıçaklı kadının sokakta iki kişiye saldırdığı anlar kamerada (2)
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Eli bıçaklı kadının sokakta iki kişiye saldırdığı anlar kamerada (2)

27.01.2021 19:34 | Son Güncelleme: 27.01.2021 19:38
Eli bıçaklı kadının sokakta iki kişiye saldırdığı anlar kamerada (2)

HASTANEYE GÖNDERİLDİAydın'ın Söke ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Pınar Y. elinde bıçakla biri kadın iki kişiye saldırdı.

HASTANEYE GÖNDERİLDİ

Aydın'ın Söke ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Pınar Y. elinde bıçakla biri kadın iki kişiye saldırdı. Polis tarafından gözaltına alınan  Pınar Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Pınar Y., buradan da Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi.Öte yandan, olaydan 2 saat önce  Pınar Y.'nin sosyal medya hesabından yaptığı, '3 harfli çarpacak sizi çok şükür' ifadeli paylaşımı dikkat çekti.

Burhan CEYHAN/AYDIN,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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