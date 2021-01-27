Eli bıçaklı kadının sokakta iki kişiye saldırdığı anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eli bıçaklı kadının sokakta iki kişiye saldırdığı anlar kamerada

27.01.2021 13:58 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:04
Eli bıçaklı kadının sokakta iki kişiye saldırdığı anlar kamerada

AYDIN'ın Söke ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Pınar Y. elinde bıçakla biri kadın iki kişiye saldırdı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Pınar Y. elinde bıçakla biri kadın iki kişiye saldırdı. Polis tarafından Pınar Y.'nin gözaltına alındığı o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Yenikent Mahallesi Önder Okumuş Caddesi üzerinde meydana geldi. Psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen Pınar Y., sokaktan geçmekte olan bir otomobile elindeki sopa ile vurdu, sileceğini kırdı. O anlarda olay yerinden geçen Burcu Altınşen ile Yavuz Karartı, Pınar Y.'ye engel olmak istedi. Sinirlenen Pınar Y., elindeki bıçakla Altınşen ile Karartı'ya saldırdı. Altınşen ve Karartı'nın, yara almadan kurtulduğu o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Eli bıçaklı kadının sokakta iki kişiye saldırdığı anlar kamerada

AYDIN'ın Söke ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Pınar Y. elinde bıçakla biri kadın iki kişiye saldırdı. Polis tarafından Pınar Y.'nin gözaltına alındığı o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Yenikent Mahallesi Önder Okumuş Caddesi üzerinde meydana geldi. Psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen Pınar Y., sokaktan geçmekte olan bir otomobile elindeki sopa ile vurdu, sileceğini kırdı. O anlarda olay yerinden geçen Burcu Altınşen ile Yavuz Karartı, Pınar Y.'ye engel olmak istedi. Sinirlenen Pınar Y., elindeki bıçakla Altınşen ile Karartı'ya saldırdı. Altınşen ve Karartı'nın, yara almadan kurtulduğu o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Pınar Y.'yi gözaltına aldı. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Pınar Y.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Eli bıçaklı kadının sokakta iki kişiye saldırdığı anlar kamerada
Eli bıçaklı kadının sokakta iki kişiye saldırdığı anlar kamerada
Eli bıçaklı kadının sokakta iki kişiye saldırdığı anlar kamerada
Eli bıçaklı kadının sokakta iki kişiye saldırdığı anlar kamerada
Eli bıçaklı kadının sokakta iki kişiye saldırdığı anlar kamerada
Eli bıçaklı kadının sokakta iki kişiye saldırdığı anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Çelebi Hulusi Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Seren Serengil Tuba Büyüküstün İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ferdi Kadıoğlu Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eli bıçaklı kadının sokakta iki kişiye saldırdığı anlar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 14:20:18. #1.15#
title