Hasta Gibi Randevu Alan Karı-Koca, Kadın Doktoru Gasp Ettiler
Antalya'da hasta gibi muayenehaneye gelen karı-koca, bıçakla etkisiz hale getirdikleri doktorun cep telefonunu, bilgisayarını ve ziynet eşyalarını gasp etti.
Antalya'da bıçakla etkisiz hale getirildikten sonra eli ve ayağı bağlanan kadın doktorun, cep telefonu, bilgisayarı ve bazı ziynet eşyalarının gasp edildiği iddia edildi.
ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLANDI
Uzm. Dr. Aysel Oktay, Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki özel muayenehanesine hasta gibi gelen bir çift tarafından bıçakla tehdit edildiğini, elleri ve ayakları bağlandıktan sonra cep telefonu, bilgisayarı ve bazı ziynet eşyalarının gasp edildiğini belirterek, komşularından yardım istedi.
Şüpheliler kaçtıktan sonra sürünerek gittiği mutfaktaki bıçakla ayağındaki ipleri kestiğini belirten Oktay, durumu polise bildirdi.
Oktay, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde verdiği ifadenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, tanımadığı bir kadının sabah saatlerinde muayenehanesine gelerek saat 14.00 için randevu aldığını söyledi.
"BENİ TÜRKİYE'YE REZİL ETTİLER"
Kadının eşiyle randevuya geldiğini ifade eden Oktay, "Muayene ettim. Arkamı döndüğümde adam elimi ve kolumu bağladı. Para istedi. Paramın olmadığını söyledim. Telefon ve tabletimi aldı. Kasanın anahtarını istedi. Kasayı açtı. Orada da para bulamadı. Ev olarak da kullandığım muayenehanemi dağıttı. Üzüldüm. İlk kez başıma böyle bir şey geldi. Şüphelilerin yakalanmasını istiyorum. Beni Türkiye'ye rezil ettiler." diye konuştu.
Muayenehanenin zemin katında kuaför salonu işleten Hasan Ali Çoban ise doktor Oktay'ın kolları bağlı şekilde dükkanına gelerek yardım istediğini belirterek, "İpleri kestim. Çok korkmuştu. Sakinleştirdim." dedi.
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ceza yok kardeş. bu ülkede vijdanda yok. kalmamış.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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EĞER SEÇİLİRSEK DOKTORLUK MESLEĞİNİ İPTAL EDECEĞİZ. BÖYLE HIRSIZLIK VAKALARININ DA ÖNÜNE GEÇMİŞ OLACAĞIZ.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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EĞER BENİ DESTEKLERSENİZ BU HAKSIZLIKLARI YAPANLARI VE BUNA GÖZ YUMAN ADALET MERCİLERİNDE KİM VARSA HEPSİNİN KANINI AKITACAĞIM VE AKAN KANLARINDAN BİR GÖL YAPIP ÜZERİNDE SANDALLA TUR ATACAĞIMCevap Yaz 1 6 Yayından KaldırNÜFUS MÜDÜRÜ: adını değiştir deccal,,bu ismin çok berbat,,sana hadimül haremeyn ismi verelim gitsin.5 Yayından Kaldır
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TÜRKİYE DE CEZALAR ÇOK HAFİF KİMSE KORKMUYOR BENZER OLAYLAR DAHA ÇOK OLACAK TA Kİ BİR MİLLETVEKİLİNE GELENE KADARCevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır