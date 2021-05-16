Eli acımasın diye, odun ve şofben hortumuyla dövmüş
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Eli acımasın diye, odun ve şofben hortumuyla dövmüş

Eli acımasın diye, odun ve şofben hortumuyla dövmüş
Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, 3 çocuk annesi Hasret Fakı (23), evli olduğu dönemde, kendisini eli acıdığı için odun ve şofben hortumuyla döven eski eşi S.Ş.'nin, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen hala rahatsız etmeye devam ettiğini söyledi.

ANTALYA'da, 3 çocuk annesi Hasret Fakı (23), evli olduğu dönemde, kendisini eli acıdığı için odun ve şofben hortumuyla döven eski eşi S.Ş.'nin, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen hala rahatsız etmeye devam ettiğini söyledi.

Kepez ilçesinde oturan Hasret Fakı, 5 yıl önce ailesinden habersiz evden kaçarak S.Ş. ile evlendi. İlk yıllarında evliliği iyi giden çiftin, en büyüğü 3,5, en küçüğü ise 1,5 yaşında 3 çocuğu oldu. Bir süre sonra S.Ş., Fakı'ya şiddet uygulamaya başladı. Zamanla şiddetin boyutu arttı ve S.Ş. odun, hortum kullanarak şiddet uygulamaya başladı. Çocuklarının önünde şiddet gören Hasret Fakı ise yaralanınca hastaneye kaldırıldı ancak eşinden şikayetçi olmadı.

S.Ş., hakkında açılan davada ceza alıp yaklaşık 2 ay cezaevinde kaldı. Cezaevinden çıkan S.Ş., eşini darbetmeye devam edince Fakı şikayetçi oldu. Evden ayrılan Fakı, önce Kadın Konuk Evi'nde, daha sonra babasının yanında yaşamaya başladı. Bu sırada çocuklarını alabilmek için S.Ş. ile görüşen Fakı boşanma kararı aldı. Fakı, kendisine şiddet uygulayan S.Ş. hakkında onlarca kez şikayette bulundu. S.Ş., verilen uzaklaştırma kararlarını da her seferinde ihlal etti. Fakı ile S.Ş. geçen sene anlaşmalı boşandı. Ancak S.Ş. Hasret Fakı'yı rahatsız etmeye devam etti.'KAFAM, GÖZÜM HER YERİM ŞİŞTİ'18 yaşında evden kaçarak evlendiğini söyleyen Hasret Fakı, "Evliliğim 4 yıl sürdü. İlk başlarda gayet iyi gidiyordu. Sonralarda kötü olmaya başladık. Şiddet göstermeye başladı. İlk tokat, sonra tekmeyle devam etti. Sonra 'Elim acıyor' diye odun, şofben hortumu gibi şeylerle şiddet göstermeye başladı. Son çocuğumu doğurduktan sonra şiddetin dozu arttı ve hastanelik olacak duruma geldim. Bütün vücudum, kafam, gözüm her yerim şişti" dedi.'YEMEK YER GİBİ 9 ÖĞÜN DAYAK YEDİM'Eşinin cezaevinden çıktıktan sonra da kendisine şiddet uyguladığını söyleyen Fakı, "Hastanede polisler yanıma geldi 'Eşinden şikayetçi olacak mısın' diye sordular. Şikayetçi olmayarak ilk hatayı orada yaptım. Dava açıldı, 1,5 ay cezaevinde yattı. Buna rağmen boşanmadım. Çıktıktan sonra 1,5 ayın acısını yine benden çıkarttı. Gün içerisinde yemek yer gibi 9 öğün dayak yedim. En son polisler denetime geldiğinde onların aracılığıyla kurtuldum" diye konuştu.'600 TL'YE GEÇİNMEYE ÇALIŞIYORUM'

Eski eşinin hastanede babasını da darbettiğini belirten Fakı, "Kadın Konuk Evi'nde kaldım. Babam beni yanına aldı. Oğlum ateşlenip hastaneye gittiğimde, hastanede hem babam hem ben şiddet gördük. Tekrar konuk evine gittim. En sonunda çocuklarımı almak için döndüm ve boşanma davası açtım. Anlaşmalı şekilde boşandık. Şu an uzaklaştırma kararı olmasına rağmen beni rahatsız etmeye devam ediyor. Şu anda devletin verdiği 600 lirayla geçinmeye çalışıyorum. Çocuklarımın yaşları çok küçük, onları bırakıp çalışamıyorum. Birinin yanına bırakamıyorum. Sürekli evde çocuklarımla birlikteyim" dedi.


Eli acımasın diye, odun ve şofben hortumuyla dövmüş
Eli acımasın diye, odun ve şofben hortumuyla dövmüş
Eli acımasın diye, odun ve şofben hortumuyla dövmüş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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