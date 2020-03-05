Elfland - Yeni Yıl Dedektifleri Filmi

05.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:00

Yeni yıl yaklaşmaktadır ve Noel baba panik içerisindedir. Çocuklara hediyeleri dağıtmak için kullandığı kızak kayıptır. Noel babanın kayıp kızağını bulma ve Yeni Yılı kurtarma görevi E.L.F dedektif ekibi Jingo, Bingo, Tingo, ve Dorabella’ya kalmıştır.

Yönetmen: Logan Spence

Senaryo: BC Fourteen

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Elfland

Yapımcı Firma: İlkon Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 70 dk.

Dağıtıcı Firma: Özen Film

Vizyon Tarihi: 20.12.2019



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Kaynak: InterSinema.com