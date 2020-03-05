Elfland - Yeni Yıl Dedektifleri Filmi
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Yeni yıl yaklaşmaktadır ve Noel baba panik içerisindedir. Çocuklara hediyeleri dağıtmak için kullandığı kızak kayıptır. Noel babanın kayıp kızağını bulma ve Yeni Yılı kurtarma görevi E.L.F dedektif ekibi Jingo, Bingo, Tingo, ve Dorabella’ya kalmıştır.
Yönetmen: Logan Spence
Senaryo: BC Fourteen
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Elfland
Yapımcı Firma: İlkon Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 70 dk.
Dağıtıcı Firma: Özen Film
Vizyon Tarihi: 20.12.2019
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Kaynak: InterSinema.com