Elfland - Yeni Yıl Dedektifleri Filmi
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Elfland - Yeni Yıl Dedektifleri Filmi

Elfland - Yeni Yıl Dedektifleri filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Elfland - Yeni Yıl Dedektifleri filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:00
Elfland - Yeni Yıl Dedektifleri Filmi

Yeni yıl yaklaşmaktadır ve baba panik içerisindedir. Çocuklara hediyeleri dağıtmak için kullandığı kızak kayıptır. Noel babanın kayıp kızağını bulma ve Yeni Yılı kurtarma görevi E.L.F dedektif ekibi Jingo, Bingo, Tingo, ve Dorabella’ya kalmıştır.

Yönetmen: Logan Spence

Senaryo: BC Fourteen

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Elfland

Yapımcı Firma: İlkon Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 70 dk.

Dağıtıcı Firma: Özen Film

Vizyon Tarihi: 20.12.2019


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Kaynak: InterSinema.com

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