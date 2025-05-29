elf Beauty kimin? elf Beauty Türkiye'de yok mu?

elf Beauty kimin? elf Beauty Türkiye'de yok mu?
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Güzellik ve kozmetik dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan e.l.f. Beauty kimin? sorusu, Hailey Bieber'ın cilt bakım markası Rhode ile yaptığı 1 milyar dolarlık anlaşma sonrasında gündeme oturdu. ABD merkezli kozmetik devi, bu büyük satın almayla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Peki, e.l.f. Beauty Türkiye'de yok mu?

Uygun fiyatlı ve vegan ürünleriyle tanınan marka hakkında en çok merak edilen konular arasında "e.l.f. Beauty kimin" ve "e.l.f. ürünleri Türkiye'de satılıyor mu" soruları yer alıyor. Hailey Bieber'ın açıklamalarıyla birlikte gözler bir kez daha bu markaya çevrildi. "Elf Beauty Türkiye'de neden yok?" sorusunun da sıkça araştırıldığı bu süreçte, markanın global stratejileri, pazardaki büyümesi ve Rhode anlaşmasının detayları güzellik sektöründe ses getirdi. İşte detaylar...

ELF BEAUTY KİMİN?

e.l.f. Beauty, 2004 yılında Joseph Shamah ve Scott-Vincent Borba tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde kurulmuş bir kozmetik markasıdır. Marka, "eyes, lips, face" (gözler, dudaklar, yüz) kelimelerinin kısaltması olan e.l.f. ismini taşımaktadır.

elf Beauty kimin? elf Beauty Türkiye'de yok mu?

ELF BEAUTY RHODE'U SATIN MI ALDI?

e.l.f. Beauty, 2025 yılı itibarıyla, Hailey Bieber'ın 2022 yılında kurduğu cilt bakım markası Rhode'u 1 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın almıştır. Bu satın alma, 800 milyon dolarlık nakit ve hisse ödemesi ile 200 milyon dolarlık performansa dayalı ek ödemeyi içermektedir. Hailey Bieber, bu anlaşma sonrasında Rhode markasının Baş Yaratıcı Sorumlusu ve İnovasyon Başkanı olarak görevine devam edecek ve aynı zamanda e.l.f. Beauty'nin stratejik danışmanı olacaktır.

elf Beauty kimin? elf Beauty Türkiye'de yok mu?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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