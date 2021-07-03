ELEX 2 için 8 Dakikalık Oynanış Videosu Yayınlandı
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ELEX 2 için 8 Dakikalık Oynanış Videosu Yayınlandı

ELEX 2 için 8 Dakikalık Oynanış Videosu Yayınlandı
Turkmmo - Haberler | Gamegar

THQ Nordic, ELEX II için önizleme ambargosunu kaldırdı ve aşağıda dokuz dakikalık oynanış görüntüsünü gösteren bir video bulabilirsiniz.

THQ Nordic, için önizleme ambargosunu kaldırdı ve aşağıda dokuz dakikalık oynanış görüntüsünü gösteren bir video bulabilirsiniz. Bu video Almanca olduğundan, 'nin izni ile yayınlanmıştır.

ELEX 2

ELEX II, Jax'in Magalan'ın Bilim-Fantezi dünyasının özgür insanlarını yeni bir tehdide, Skyanides'e karşı bir kez daha birleştirmesi gereken bir açık dünya RPG olacak.

Oyunun mağaza sayfasında açıklanana göre:

"Jax'ın Hybrid'i yenmesinden birkaç sene sonra gökyüzünden yeni bir tehdit gelerek karanlık Elex'in tehlikeli güçlerini serbest bırakıyor ve gezegendeki tüm yaşamı tehlikeye sokuyor. Magalan'daki huzur ortamını ve kendi ailesini savunmak için Jax'ın farklı grupları istilacılara karşı birleşmeye ikna etmek ve ondan ayrı düşmüş olan oğlu Dex'i bulmak için bir göreve çıkması gerekiyor. Kıyamet sonrası bilim fantezi evreninde geçen, birden çok gruba ve çeşitli ortamlara sahip bu devasa, el yapımı ve tamamen benzersiz dünyaya dalın."

ELEX 2 Özellikleri

Haritanın bir ucundan diğerine gitmek ve hatta uçmak için güvenilir jetpack'inizi kullanarak eşi benzeri görülmemiş bir özgürlükle Magalan gezegenini keşfedebilirsiniz!

Benzersiz NPC'lerle dolu interaktif bir dünyada etkileşim kurabilirsiniz.

Oldukça iyileştirilmiş kontrol sistemi ile akıcı yakın ve uzak mesafeli savaşa katılabilirsiniz

Sizi ahlaki kararlarla karşı karşıya bırakan, eylemlerinizin çeşitli sonuçlara neden olduğu bir hikaye deneyimi yaşayabilirsiniz.

Kaynak: Turkmmo

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