Elev'den Başarılı Öğrencilere Dizüstü Bilgisayar

Edirne Lisesi Eğitim Vakfı (ELEV), Edirne Lisesi'ni en yüksek puanla kazanan 5 öğrencisini dizüstü bilgisayarla ödüllendirdi.



ELEV Başkanı Atıl Erman, Edirne Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, başarılı öğrencileri kutlayarak, eğitim hayatlarında başarı diledi.



Edirne Lisesi'nin köklü bir eğitim kurumu olduğunu ifade eden Erman, "Okulumuz bu ders yılı 161'inci öğretim yılına başlıyor. Bu aileyi öğrenciler, öğretmenler, idareciler, veliler ve mezunları oluşturur. Şu andan itibaren sizler de bu ailenin bir bireyi siniz. Aramıza hoş geldiniz. Hepinizi kutluyor ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



Toplantıya katılan Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ta başarılı öğrencileri tebrik etti.