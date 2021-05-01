Eleştirilerden bunalan Tamer Karadağlı ile Iraz Yıldız savcılığa koştu
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Eleştirilerden bunalan Tamer Karadağlı ile Iraz Yıldız savcılığa koştu

Eleştirilerden bunalan Tamer Karadağlı ile Iraz Yıldız savcılığa koştu
Hürriyet - Haberler | Magazin

"HAKARETE UĞRUYORUZ" Ünlü çift, bu konuyla ilgili savcılığa başvurdu.

"HAKARETE UĞRUYORUZ" Ünlü çift, bu konuyla ilgili savcılığa başvurdu. İkili, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulduklarını; sinkaflı küfürlerle hakarete uğradıklarını belirterek birden fazla kullanıcıyı ihbar etti.

Şikayet dilekçesinde; çiftin özel hayatlarının gizliliğinin ihlal edildiği, hakaret içerikli yorumlar nedeniyle aşağılanarak küçük düşürüldükleri ifade edildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı

Kaynak: Hürriyet

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