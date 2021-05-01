Eleştirilerden bunalan Tamer Karadağlı ile Iraz Yıldız savcılığa koştu
"HAKARETE UĞRUYORUZ" Ünlü çift, bu konuyla ilgili savcılığa başvurdu.
"HAKARETE UĞRUYORUZ" Ünlü çift, bu konuyla ilgili savcılığa başvurdu. İkili, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulduklarını; sinkaflı küfürlerle hakarete uğradıklarını belirterek birden fazla kullanıcıyı ihbar etti.
Şikayet dilekçesinde; çiftin özel hayatlarının gizliliğinin ihlal edildiği, hakaret içerikli yorumlar nedeniyle aşağılanarak küçük düşürüldükleri ifade edildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı
Kaynak: Hürriyet