Eleştiriler Aleyna Tilki'yi çıldırttı!
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Eleştiriler Aleyna Tilki'yi çıldırttı!

Eleştiriler Aleyna Tilki'yi çıldırttı!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Çılgına dönen popçu, Twitter'dan şu ifadeleri paylaştı: "Belli ki çocukluğunda fena hırpalanmış, hıncını çocuktan çıkarıyor.

Çılgına dönen popçu, Twitter'dan şu ifadeleri paylaştı:  "Belli ki çocukluğunda fena hırpalanmış, hıncını çocuktan çıkarıyor. Ben de hırpalandım ama size benzemeyi seçmedim! Bana istediğinizi yazabilirsiniz ama bazı medyada kardeşim hakkında garip eleştiriler görüyorum. Ben 16 yaşımdayken beni kötü ruhunuza alet ettiniz, sıra kardeşimde mi? Pislikler. Gizli sapıksınız siz."

Aleyna Tilki'nin kardeşi Ayça Tilki verdiği bir röportajda, 'Geleceği düşünmeden, yaşımı yaşamak istiyorum. Bazen kendimi suçlu hissediyorum. Ablamı seven insanlar beni de çok seviyor. Beni tanımadan kalplerini açıyorlar. O değeri hak etmek için oyunculuğu ve yazmayı birlikte götürerek elimden geleni yapacağım.' ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Hürriyet

Aleyna Tilki, kardeşi hakkında yapılan yoruma ateş püskürdü: Sapıksınız, sübyancısınız
Aleyna Tilki, kardeşi hakkında yapılan yoruma ateş püskürdü: Sapıksınız, sübyancısınız
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