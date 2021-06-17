Eleşkirt'te Türkiye 3.lerine Muhteşem Karşılama Yapıldı
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Eleşkirt'te Türkiye 3.lerine Muhteşem Karşılama Yapıldı

Eleşkirt'te Türkiye 3.lerine Muhteşem Karşılama Yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Antalya'da yapılan Türkiye Güreş şampiyonasında şampiyon olan 3 Eleşkirt'li güreşçiye onlarca araçlık konvoy ile karşılama yapıldı.

Antalya'da yapılan Türkiye Güreş şampiyonasında şampiyon olan 3 Eleşkirt'li güreşçiye onlarca araçlık konvoy ile karşılama yapıldı.

Rize Vali Yardımcısı olan dönemin Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı'nın büyük emekler vererek Eleşkirt İlçe Gençlik Spor müdürlüğü bünyesinde kurduğu güreş takımı; ilçe kaymakamı Mustafa Duruk'un destekleri ile her geçen gün hedeflerini yükselterek aldığı başarılarla adından söz ettirmeye başladı. Bir çok eleme müsabakasından aldıkları başarılı sonuçlar sonrasında Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Eleşkirt Gençlik ve Spor müdürlüğü güreş takımı adını burada çıktığı müsabakalar sonrasında 3 sporcunun Türkiye derecesi yapmasıyla ilçede büyük bir sevince neden oldu. Eleşkirt halkıda başarılı sporcuların sevincine ortak olmak için bir karşılama programı düzenledi. Onlarca araç eşliğinde sirenler çalarak Eleşkirt ilçesi cumhuriyet caddesine giriş yapan sporcuları Ellerinde bayraklar ve tezahüratlarla Eleşkirt'li gençler karşıladı. İlçede sevinç turları atan şampiyonları taşıyan konvoy Eleşkirt ilçe gençlik spor müdürlüğüne geçti. Başarılı güreşçiler Eleşkirt Bireysel Sporlar merkezi önünde Eleşkirt İlçe Gençlik Spor Müdürü Sebahattin Güzel, kurum çalışanları ve ilçe tarihine geçen başarılı gençleri kutlamak isteyen vatandaşlar tarafından tezahüratlarla karşılandılar.

İlçe gençlik ve spor müdürü Sebahattin Güzel Türkiye 3. olarak ilçe tarihine geçen başarılı güreşçileri tebrik ederek kendilerine çiçek verdi. Güzel "İlçemizi ve ilimizi Türkiye şampiyonasında en iyi şekilde temsil ettiniz. Başta adem ve eren hocamız olmak üzere tüm gençlik adına emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Değerli sporcularımız ilçemizi ve ilimizi Antalya'da yapılan Türkiye şampiyonasında çok iyi temsil ettiniz. Bize bu gururu ve mutluluğu yaşattığınız için şahsım, kulübüm ve kurumum adına hepinize teşekkür ediyorum. .Ümit ediyorum ki Avrupa şampiyonlukları da yaşayacaksınız bizlerde bu çocuklarımızla aynı karede bizlerde vardık diye gurur duyacağız. Bu güne kadar Bizlerden desteklerini esirgemeyen Sayın Kaymakamımız Mustafa Duruk a da ayrıca teşekkür etmek isterim" dedi.

Derece yapan çocukların fotoğraflarını Eleşkirt bireysel sporlar merkezinde gurur ve onur tablosuna asacaklarını da söyleyen Gençlik Spor Müdürü Sebahattin Güzel çok büyük başarılara açılan yolun ilk adımlarını attıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Başarılı sporcuların antrenörü Adem Şahna ise kendilerinden desteklerini eksik etmeyen Sebahattin Güzel ve sporcuların ailelerine teşekkür etti.

Program hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi. - AĞRI

Eleşkirt'te Türkiye 3.lerine Muhteşem Karşılama Yapıldı
Eleşkirt'te Türkiye 3.lerine Muhteşem Karşılama Yapıldı
Eleşkirt'te Türkiye 3.lerine Muhteşem Karşılama Yapıldı
Eleşkirt'te Türkiye 3.lerine Muhteşem Karşılama Yapıldı
Eleşkirt'te Türkiye 3.lerine Muhteşem Karşılama Yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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