Eleşkirt'te polis ve jandarmadan çocuklara sürpriz ziyaret
07.05.2020 22:38 | Son Güncelleme: 07.05.2020 22:38
Eleşkirt ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan çocukları evlerinde ziyaret etti.
Eleşkirt ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan çocukları evlerinde ziyaret etti.
İlçedeki jandarma ve polis trafik ekipleri, Trafik Haftası nedeniyle çocukları sevindirmek için sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.
Çocukları trafik konusunda bilgilendiren ekipler, daha sonra kitap hediye etti.
Kaynak: AA