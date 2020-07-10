Eleşkirt'te kütüphane ve okuma salonu açıldı Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kütüphane ve okuma salonu açıldı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kütüphane ve okuma salonu açıldı.

İlçenin Müftü Selim Mahallesi'nde kaymakamlık tarafından 650 metrekare alana kurulan kütüphane ve okuma salonunun açılışına Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı da katıldı.

Sarı, açılış sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların ve gençlerin hayallerini gerçekleştirmek için uğraş verecekleri yaşam alanları oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Çocukları her açıdan dengeli bireyler olarak yetiştirmek zorunda olduklarını belirten Kaymakam Sarı, şunları kaydetti:

"Özellikle okul başarısını attırmak isteyen, üniversite sınavlarına, meslek sınavlarına ya da KPSS gibi sınavlara hazırlanan oldukça fazla sayıda evladımız olduğunu fark ettik. Bunun yanı sıra meslek sahibi olup da ikinci bir üniversite okuyan, yüksek lisans gibi eğitimleri ve hedefleri olan bir o kadar yetişkin vatandaşımız olduğunu da gözlemledim.

Ancak çok şükür Kovid 19 salgını sürecini inşaat anlamında kış şartlarına rağmen kendi inşaat ekibimizle fırsata çevirdik ve yaklaşık 650 metrekarelik birçok farklı bölümü olan bu tesisi bir yaşam alanı haline getirmeyi başardık."

Sarı, hizmete giren binada çocuklarımıza yönelik bir çocuk kütüphanesi, zeka oyunları sınıfı, kitap danışma ofisi, grup çalışma odası, özel okuma odası, internet erişim odası, okuma salonu, sınavlara hazırlık çalışma salonu olduğuna vurgu yaparak, burada yönetim odası, mescit ve kafetarya da bulunduğunu aktardı.

Kaymakam Sarı, söz konusu kütüphane ve okuma salonunun tüm Eleşkirtliler ile Ağrılılara hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA