Eleşkirt'te kütüphane açılışı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Eleşkirt'te kütüphane açılışı yapıldı

07.01.2021 13:23 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:26
Eleşkirt'te kütüphane açılışı yapıldı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığınca "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesi kapsamında kütüphane açılışı yapıldı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığınca "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesi kapsamında kütüphane açılışı yapıldı.

Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapımı tamamlanan Z-Kütüphane'nin açılışını, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erol İsen ve öğretmenler yaptı.

Okuldaki meslek öğretmenleri ve öğrencilerce yapılan metal, mobilya ve elektronik malzemeler de kütüphaneye bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Çavdar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Demet Akalın Meghan Markle Gonca Vuslateri
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır İsmail Kartal Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Çocuk Bursa Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eleşkirt'te kütüphane açılışı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 13:32:21. #1.14#
title