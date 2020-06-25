Eleşkirt'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar temizlendi
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Eleşkirt'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar temizlendi

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokakları temizlendi.

Eleşkirt'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar temizlendi
25.06.2020 11:21 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:21

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokakları temizlendi.

Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar kapsamında, ilçedeki Cumhuriyet Caddesi ve ara sokaklar görevlilerce yıkanıyor.

Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut da halen süren çalışmaları inceledi.

Yakut gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, temizlik ve dezenfekte işlemlerinin devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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