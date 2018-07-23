Eleşkirt'te Kösedağı'na Tırmanış
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bir grup, Kösedağı'na tırmanış gerçekleştirdi.
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bir grup, Kösedağı'na tırmanış gerçekleştirdi.
İlçedeki öğretmen ve esnaflardan oluşan grup, ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki 3 bin 433 rakımlı Kösedağı'na tırmandı.
Dağa tırmanan gençlerden Muhammed Çavdar, Kösedağı'na tırmanış etkinliği düzenlediklerini belirterek, genç dağcılar adını verdikleri grupla bu tür faaliyetlerinin sayısını artıracaklarını sözlerine ekledi.