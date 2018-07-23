Eleşkirt'te Kösedağı'na Tırmanış

Eleşkirt'te Kösedağı'na Tırmanış

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bir grup, Kösedağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

Eleşkirt'te Kösedağı'na Tırmanış

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bir grup, Kösedağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

İlçedeki öğretmen ve esnaflardan oluşan grup, ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki 3 bin 433 rakımlı Kösedağı'na tırmandı.

Dağa tırmanan gençlerden Muhammed Çavdar, Kösedağı'na tırmanış etkinliği düzenlediklerini belirterek, genç dağcılar adını verdikleri grupla bu tür faaliyetlerinin sayısını artıracaklarını sözlerine ekledi.

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