Eleşkirt'te kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Eleşkirt ilçesinden görüntüler Kar temizliği yapan vatandaşlar Belediye ekiplerinin çalışmaları Yolda yürüyen vatandaşlar Eleşkirt Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Polat ile röportaj Belediye ekiplerinin çalışmaları AĞRI - Erzurum, Kars, Erzincan ve Ağrı'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

Eleşkirt ilçesinden görüntüler

Kar temizliği yapan vatandaşlar

Belediye ekiplerinin çalışmaları

Yolda yürüyen vatandaşlar

Eleşkirt Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Polat ile röportaj

Belediye ekiplerinin çalışmaları AĞRI - Erzurum, Kars, Erzincan ve Ağrı'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu. Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Çavdar