Eleşkirt'te kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor
Eleşkirt ilçesinden görüntüler Kar temizliği yapan vatandaşlar Belediye ekiplerinin çalışmaları Yolda yürüyen vatandaşlar Eleşkirt Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Polat ile röportaj Belediye ekiplerinin çalışmaları AĞRI - Erzurum, Kars, Erzincan ve Ağrı'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.
Eleşkirt ilçesinden görüntüler
Kar temizliği yapan vatandaşlar
Belediye ekiplerinin çalışmaları
Yolda yürüyen vatandaşlar
Eleşkirt Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Polat ile röportaj
Belediye ekiplerinin çalışmaları AĞRI - Erzurum, Kars, Erzincan ve Ağrı'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu. Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Çavdar