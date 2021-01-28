Eleşkirt'te kar yağışı
28.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:34
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede etkili olan soğuk hava öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı.
Yağışla birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Belediye ekiplerince ilçede karla mücadele çalışması başlatıldı.
Vatandaşlardan Sena Dursun, AA muhabirine, bölgede kışın çetin geçtiğini ve ilçenin yeniden beyaza büründüğünü söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Çavdar