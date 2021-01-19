Eleşkirt'te kar yağışı

Yolda yürüyen vatandaşlar Kar yağışı İş yerlerinin önünü temizleyen esnaflar Dolmuş sürücüsü Abdullah Yaşarlar ile röportaj İlçe halkından Musaattin Dabağcı ile röportaj AĞRI - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.