Eleşkirt'te kar yağışı
19.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:58
Yolda yürüyen vatandaşlar Kar yağışı İş yerlerinin önünü temizleyen esnaflar Dolmuş sürücüsü Abdullah Yaşarlar ile röportaj İlçe halkından Musaattin Dabağcı ile röportaj AĞRI - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.
Yolda yürüyen vatandaşlar
Kar yağışı
İş yerlerinin önünü temizleyen esnaflar
Dolmuş sürücüsü Abdullah Yaşarlar ile röportaj
İlçe halkından Musaattin Dabağcı ile röportaj
AĞRI - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Çavdar