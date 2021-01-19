Eleşkirt'te kar yağışı
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Eleşkirt'te kar yağışı

19.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:58

Yolda yürüyen vatandaşlar Kar yağışı İş yerlerinin önünü temizleyen esnaflar Dolmuş sürücüsü Abdullah Yaşarlar ile röportaj İlçe halkından Musaattin Dabağcı ile röportaj AĞRI - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

Yolda yürüyen vatandaşlar

Kar yağışı

İş yerlerinin önünü temizleyen esnaflar

Dolmuş sürücüsü Abdullah Yaşarlar ile röportaj

İlçe halkından Musaattin Dabağcı ile röportaj

AĞRI - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

Eleşkirt'te kar yağışı
Eleşkirt'te kar yağışı
Eleşkirt'te kar yağışı
Eleşkirt'te kar yağışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Çavdar

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