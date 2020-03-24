Eleşkirt'te cadde ve sokaklarda temizlik çalışması
Eleşkirt ilçesinde, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cadde ve sokaklar yıkanıyor.
24.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:00
Eleşkirt ilçesinde, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cadde ve sokaklar yıkanıyor.
Eleşkirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, işlek cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yürüttü.
Belediye Başkanı Ramazan Yakut da çalışmaları yakından takip etti.
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Kaynak: AA