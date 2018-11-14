Eleşkirt Okullarında Yeni Bir Z-kütüphane Daha Açıldı
Eleşkirt ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi de internet donanımının da bulunduğu zenginleştirilmiş kütüphaneye (z-kütüphane) kavuştu.
Eleşkirt ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi de internet donanımının da bulunduğu zenginleştirilmiş kütüphaneye (z-kütüphane) kavuştu.
Eleşkirt Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesinde yaptırılan z-kütüphanenin açılışı törenle yapıldı.
Törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve slayt gösterimi yapılarak Okul Müdürü Akın Tekin tarafından kütüphane hakkında bilgi verildi.
Açılışa, Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İl Müftüsü Tandoğan Topçu ile kurum müdürleri de katıldı.