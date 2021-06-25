Eleşkirt'li sporcu İkra, güreşte ilçe tarihine geçti
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Eleşkirt'li sporcu İkra, güreşte ilçe tarihine geçti

Eleşkirt'li sporcu İkra, güreşte ilçe tarihine geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü sporcularından 11 yaşındaki İkra Tekin, 33 kiloda serbest güreşte yarıştığı Antalya'da yapılan Türkiye Güreş Şampiyonasında finale kaldı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü sporcularından 11 yaşındaki  İkra Tekin, 33 kiloda serbest güreşte yarıştığı Antalya'da yapılan Türkiye Güreş Şampiyonasında finale kaldı.

Kız çocuklarının yeni yeni sportif faaliyetlerde aktif olduğu Eleşkirt ilçesinde ilçe gençlik spor müdürlüğü bünyesinde bu yıl kurulan kız güreş takımı ilk meyvelerini şaşırtan bir başarıyla almaya başladı. Antalya'da yapılan Türkiye Güreş Şampiyonasına 11 yaşında 33 kiloda serbest stilde katılan Eleşkirt'te güreşin sultanı olan İkra Tekin finale kalarak ilçe tarihine geçti.

İlçe tarihinde ilk defa bir kız öğrenci ile güreş şampiyonasına katılan Eleşkirt Gençlik Spor Müdürlüğü aldığı başarı ile dikkatleri üzerine çekti.

Başarılı sporcuyu ilk kutlayan Ağrı Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Çalgan oldu. Ağrı'da göreve geldiği günden beri bütün ilçeleri ve tesisleri gezerek personellerle toplantılar yapıp sorunlarını dinleyen Çalgan, görüntülü konferansla sporcuyu ve hocası Adem Şahna'yı  arayıp  tebrik ederek çok mutlu olduğunu ve sporcuya  finalde de şampiyonlukla döneceğine inandığını söyledi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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