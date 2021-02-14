Eleşkirt Kaymakamı Duruk, atıl durumdaki kayak merkezini inceledi
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Eleşkirt Kaymakamı Duruk, atıl durumdaki kayak merkezini inceledi

14.02.2021 11:21 | Son Güncelleme: 14.02.2021 11:25
Eleşkirt Kaymakamı Duruk, atıl durumdaki kayak merkezini inceledi

Eleşkirt Kaymakamı Mustafa Duruk ve beraberindekiler atıl durumdaki Güneykaya Kayak Merkezinde incelemelerde bulundu.

Eleşkirt Kaymakamı Mustafa Duruk ve beraberindekiler atıl durumdaki Güneykaya Kayak Merkezinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Duruk, Belediye Başkanı Ramazan Yakut ve beraberindekilerle kayak merkezine gitti.

Kar üstü araca binerek kayak merkezinin zirvesinde incelemelerde bulunan Duruk, yetkililerden bilgi aldı.

Duruk, Vali Osman Varol'un desteğiyle bu yıl kayak merkezini faaliyete geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Çavdar

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