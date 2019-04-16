Eleşkirt'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun Yıl Dönümü
Eleşkirt ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı.
Eleşkirt ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı.
Celal Oruç Yüksek Okulu Konferans Salonu'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende konuşan Eleşkirt Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Aydın, Eleşkirt ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu dönemine ilişkin çeşitli bilgiler verdi.
Şiirlerin okunduğu, şarkıların seslendirildiği, halk oyunları ekiplerinin gösteri sunduğu program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
Törene, Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, çeşitli kurumların temsilcileri, okul müdürleri, öğrenciler ve polisler ile askeri erkan katıldı.
Kaynak: AA