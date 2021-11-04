Eleşkirt Gençlik Merkezinde sona gelindi

ELEŞKİRT, AĞRI (İHA) - Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, Eleşkirt'te yapımı tamamlanan ve önümüzdeki günlerde açılması planlanın Eleşkirt Gençlik Merkezinde ki son hazırlıkları yerinde inceledi.

Personel Şube Müdürü Gökmen Aslankılıç ile birlikte Eleşkirt Gençlik ve Spor Müdürlüğünü ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, Eleşkirt İlçe Müdürü Sabahattin Güzel tarafından karşılandı.

İlçede yapılacak olan sportif ve gençlik merkezi faaliyetleri hakkında İlçe Müdürü Güzel'den bilgiler alan Çalgan, daha sonra bitme aşamasına gelen Eleşkirt Gençlik Merkezini yerinde inceledi.

Her fırsatta merkez ve ilçe tesislerini ziyaret ettiklerini belirten Çalgan, sporcuların ve gençlerin en iyi seviyede spor eğitimlerini yapmaları için, tüm ekip arkadaşları ile birlikte çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini söyledi.

İl Müdürü Çalgan, "İnşallah çok kısa zamanda Eleşkirt Gençlik Merkezimizi Eleşkirt gençliğinin hizmete sunacağız. Eleşkirt ilçemizde atletizm, Güreş ve futbol gibi sportif alanlarda önemli potansiyeli görünüyor. Arkadaşlar da bu konuda çok emek veriyor. Eleşkirt'te ki ekip arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. İlçede yapımı biten modern spor tesislerimizde var. İnşallah var olan spor potansiyel daha da artacaktır.

Eleşkirt Gençlik Merkezi'nde gençlerin eğitimine katkı sağlayacak olan müzik, resim, sanat, zeka oyunları salonu, bilgisayar salonu ve kütüphane olmak üzere gençliğe yönelik bir çok branşı kapsayacak şekilde hizmet edecek. Gençlik Merkezimiz tüm gençlerimize şimdiden hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. - AĞRI