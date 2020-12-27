Eleşkirt'de dereler buz tuttu
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Eleşkirt'de dereler buz tuttu

27.12.2020 13:08 | Son Güncelleme: 27.12.2020 13:12

Donan dere İlçe merkezinden görüntüler Eleşkirt yazılı levha Parkta donan bank ve buzlanma Çatılarda oluşan buzlanma AĞRI - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 23 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

Donan dere

İlçe merkezinden görüntüler

Eleşkirt yazılı levha

Parkta donan bank ve buzlanma

Çatılarda oluşan buzlanma AĞRI - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 23 dereceyle Ağrı'da kaydedildi. Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde dereler buz tuttu.

Eleşkirt'de dereler buz tuttu
Eleşkirt'de dereler buz tuttu
Eleşkirt'de dereler buz tuttu
Eleşkirt'de dereler buz tuttu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Çavdar

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