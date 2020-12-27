Eleşkirt'de dereler buz tuttu
27.12.2020 13:08 | Son Güncelleme: 27.12.2020 13:12
Donan dere İlçe merkezinden görüntüler Eleşkirt yazılı levha Parkta donan bank ve buzlanma Çatılarda oluşan buzlanma AĞRI - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 23 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.
Donan dere
İlçe merkezinden görüntüler
Eleşkirt yazılı levha
Parkta donan bank ve buzlanma
Çatılarda oluşan buzlanma AĞRI - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 23 dereceyle Ağrı'da kaydedildi. Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde dereler buz tuttu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Çavdar