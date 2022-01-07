Elenen isim belli oluyor! Masterchef çeyrek finalistleri kim? Son önlüğü kim kazandı? AÇIKLANDI
Masterchef'in 2021 sezonunun bitmesine sayılı günler kala Tahsin ile Dilara karşı karşıya geliyor. Somer Şef, Danilo Şef ve Mehmet Şef son puanlarını vererek bir kişiyi eleyecek bir kişiyi ise önlüğü kazanacak dördüncü isim olarak belirleyecek. Masterchef çeyrek finalistleri kim? Son önlüğü kim kazandı? Masterchef elenen isim kim oldu?
Masterchef elenen isim kim oldu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Masterchef çeyrek finalistleri kim? Son önlüğü kim kazandı?
MASTERCHEF ELENEN İSİM KİM OLDU?
Masterchef Türkiye'de elenen isim belli oluyor. Şef tabağının ardından yaratıcılık oyunuyla yarışan Dilara ve Tahsin arasından bir kişi elendi bir kişi ise üst tura çıkmaya hak kazandı.
Tahsin 46 puanla üst tura çıktı. Dilara ise elenen isim oldu.
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