Elemeler tamamlandı, ana tablo başladı

Kaya Palazzo Resort'un ev sahipliğinde ve Türkiye Tenis Federasyonu'nun himayesinde düzenlenen Turkish Airlines Antalya Open'da ikinci gün, hem elemelerin final turuna hem de ana tablo maçlarına sahne oldu. Turkish Airlines Antalya Open'da ana tablo mücadeleleri Miomir Kecmanovic-Jaume Munar ve Joao Sousa-Lorenzo Sonego maçlarıyla başlarken, Kecmanovic ve Sonego ikinci tura yükselmeyi başardı. Viktor Troicki, Steve Darcis, JC Aragone ve Kevin Krawietz ise elemelerin final turunda rakiplerini saf dışı bırakarak ana tablo için boşta olan son dört bilete adlarını yazdırdılar.

KECMANOVİC VE SONEGO İKİŞER SETTE Organizasyonun ilk ana tablo maçında 19 yaşındaki Sırp raket Miomir Kecmanovic, İspanyol Jaume Munar karşısında 6-4 ve 6-3'lük setlerle kazanmasını bildi. Turnuvanın 8 numarası Joao Sousa ise ana tabloda elenen ilk seribaşı oldu. Dünya 74 numarası Lorenzo Sonego'ya 6-3, 7-6'lık setlerle kaybeden Portekizli raket, geçen yıl ikinci tur oynadığı Antalya'ya erken veda etti.

1 VE 2 NUMARA ANA TABLODA Turkish Airlines Antalya Open eleme tablosunda ilk iki seribaşı Viktor Troicki ve Steve Darcis beklendiği gibi ana tabloya rahat yükseldi. Elemelerdeki ilk maçında milli tenisçi Yankı Erel'i mağlup eden 33 yaşındaki tecrübeli raket Viktor Troicki, ana tablo yolundaki son rakibi Roberto Ortega Olmedo'yu setlerde geriden gelerek 3-6, 7-6, 6-2 ile geçti. Elemelerde korta çıkan bir diğer Türk raket Sarp Ağabigün'ü turnuvanın dışına iten Steve Darcis ise İspanyol Carlos Gomes Herrera önünde 6-3'lük iki setle kazanmasını bildi. Eleme tablosunda son iki biletin sahipleri ise 4 numaralı seribaşı JC Aragone ve 6 numara Kevin Krawietz oldu. Turkish Airline Antalya Open'da yarın dört kortta 11 karşılaşma oynanacak.

(İHA)

Kaynak: İHA