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Elektronikte stoklar eritiliyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Elektronikte stoklar eritiliyor

Teknolojide stok eritme kampanyası kapsamında elektronik ürünler uygun fiyatla satışa sunuluyor.

Teknolojide stok eritme kampanyası kapsamında elektronik ürünler uygun fiyatla satışa sunuluyor. Elektronik perakendecisi MediaMarkt, 28 Şubat'a kadar sürecek geleneksel stokları eritme kampanyası ile yüzlerce ürünü avantajlı fiyatlar ve cazip ödeme koşullarıyla satışa çıkarıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden, televizyonlara kadar birçok ürünü cazip fiyatlar ve uygun ödeme koşullarıyla tüketiciye sunuldu. Detaylı bilgilere şirketin mağazalarından ve internet adresinden ulaşılabildiği bilgisi verildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

28 Şubat, Ekonomi, Haberler

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