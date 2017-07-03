Elektronik Yasağı Kalkıyor

Haber: İbrahim YILDIZ / İstanbul DHA



ABD'nin uyguladığı elektronik yasağının, çarşamba günü itibari ile kalkması bekleniyor.



ABD'nin Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) ekipleri, yarın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ABD'ye uçuşlarda uygulanan güvenlik uygulamalarını yerinde inceledikten sonra karar verecek. Dün bu yasak Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkeni Abu Dhabi için kaldırılmıştı.



ABD'ye uçuşlara ek güvenlik önlemleri kapsamında kabin bagajları için tomografi cihazlarının da gelmesiyle Türkiye'den de uçuşlardaki laptop kısıtlasımanın son bulması bekleniyor.