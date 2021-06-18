Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın Yapılacağı Gün, Pursaklar İlçe Nüfus Müdürlüğünün Açık Tutulacağına İlişkin Basın Duyurusu

19 Haziran 2021 Cumartesi günü yapılacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2021/8 İngilizce) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T. C.

19 Haziran 2021 Cumartesi günü yapılacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2021/8 İngilizce) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T. C. Kimlik Kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere -yanında "Sınava Giriş Belgesi" ile bir fotoğraf getirmeleri kaydıyla- yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için;

19. 06. 2021 Cumartesi günü 11. 00-13. 30 saatleri arasında Pursaklar İlçe Nüfus Müdürlüğü açık tutulacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Kaynak: Habermetre