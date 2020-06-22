Elektronik Ücret Toplama Sistemleri Revaçta!
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Elektronik Ücret Toplama Sistemleri Revaçta!

Bundan yaklaşık olarak 13 yıl kadar önce ASİS Elektronik ve Bilişim Sistemleri AŞ kurucu ortağı ve İcra Kurulu Başkanı Salih Güçbilmez, Beşiktaş'tan Üsküdar'a vapurla geçiyordu.

Elektronik Ücret Toplama Sistemleri Revaçta!
22.06.2020 00:53 | Son Güncelleme: 22.06.2020 01:04

Bundan yaklaşık olarak 13 yıl kadar önce ASİS Elektronik ve Bilişim Sistemleri AŞ kurucu ortağı ve İcra Kurulu Başkanı Salih Güçbilmez, Beşiktaş'tan Üsküdar'a vapurla geçiyordu. Yağmur altında birçok kişinin fiş beklediğini görünce aklına çok ilginç bir girişim geldi. Elektronik ücret toplama sistemi ilk o ara kuruldu.

Yıllar içerisinde Türkiye'de pazar lideri haline geldiler. ASİS Elektronik Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Özyürek AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de çok kişi bir pazar kurduktan sonra yurtdışına açılmayı düşündüklerini söyledi. Şu anda elektronik ücret toplama konusunda, Türkiye'nin en büyük şirketi olarak biliniyorlar.

Elektronik ücret toplama sistemleri küresel pazara açılıyor

Akıllı şehir çözümlerini ekleyen firma, ASİS CT-City Technologies markasını oluşturarak işe başladılar. Özyürek, çevre sorunlarından yolcu bilgilendirmeye, temizlikten güvenliğe ve analize uzanan bir ürün ağacı geliştirdi. Kendi şirketlerinin bu konudaki faaliyetlerinden bahsetti ve Türkiye'de 17 büyükşehir, 22 şehir, 65 bölgede ücret toplama sistemlerini kontrol ettiğini ifade etti.

Buna ek olarak; Bulgaristan, Irak, Kosova, Hindistan, Ruanda, Yunanistan, Pakistan, Kamerun, Fildişi Sahilleri, Türkmenistan, Tanzanya ve Azerbaycan'ın toplu taşıma sistemlerinde ve stadyum gişelerinde yine kendi şirketlerinin yazılımlarını kullandıklarını söyledi. Dünya genelinde yaklaşık olarak 16 milyon kişi elektronik ücret toplama sistemlerini kullanıyor.

Bu tür elektronik yazılımları üreten firma sayısı, son dönemlerde giderek artış gösterdi. Dünya genelinde neredeyse her alanda elektronik sistemlerinin kullanılması aynı zamanda yeni şirketlerin kurulmasını sağlıyor. Sizce bu tür dijital çözümler başka hangi alanlara getirilebilir. Fikirlerinizi yorumlar bölümünden iletebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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