Elektronik tebligatın sağladığı tasarruf 502 milyon lirayı geçti
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Elektronik tebligatın sağladığı tasarruf 502 milyon lirayı geçti

Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmalar sonucu, geçen yıldan itibaren uygulanmaya başlanan elektronik tebligatla 502 milyon 115 bin 332 lira tasarruf yapıldı.

Elektronik tebligatın sağladığı tasarruf 502 milyon lirayı geçti
18.08.2020 11:15 | Son Güncelleme: 18.08.2020 11:29

Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmalar sonucu, geçen yıldan itibaren uygulanmaya başlanan elektronik tebligatla 502 milyon 115 bin 332 lira tasarruf yapıldı.

Alınan bilgiye göre, 1 Ocak 2019'dan itibaren tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin, aralarında kamu kurumlarının, noterlerin, avukatların, bilirkişilerin de bulunduğu gerçek ve tüzel kişilere tebligatları elektronik ortamda göndermesini zorunlu hale getiren uygulamaya geçildi.

Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerin ise elektronik tebligatı talepleri halinde kullanmaları öngörüldü. Tebligatların elektronik ortamdan anlık iletilmesinin sağlanmasıyla da yargılamaların kısa sürede tamamlanması amaçlandı.

Uygulama kapsamında bugüne kadar 39 milyon 236 bin 761 tebligat elektronik ortamdan iletildi. Fiziki tebligat yerine maliyeti daha az olan elektronik tebligatla tasarrufa da geçildi. Elektronik tebligat uygulaması kapsamında bugüne kadar 502 milyon 115 bin 332 lira tasarruf yapıldı.

Öte yandan, tebligatların elektronik ortamdan gönderilmesiyle 1400 ton kağıt tasarrufu elde edildi, 25 bin ağaç korundu.

Elektronik tebligat süreci

Elektronik tebligat adresi almak için başvurular PTT'ye yapılırken, oluşturulan elektronik tebligat adresleri Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'ne (UETS) kaydediliyor.

Elektronik tebligat adresi, adres sahibine teslim edilmek üzere ilgili kurum, kuruluş veya birliğe PTT tarafından gönderiliyor. Teslim işleminin gerçekleştiği bilgisinin iletilmesinden sonra bu adres, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunuluyor.

Bu makam ve merciler, elektronik tebligat mesajını hazırlayarak, UETS'ye teslim ediyor, UETS, elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştırıyor.

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılıyor.

Kaynak: AA

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