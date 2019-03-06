Elektronik Sigaraya Uyuşturucu Saklamışlar

Isparta'da elektronik sigaraya uyuşturucu hap ve esrar sakladığı öne sürülen iki zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Caddesi'nde bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, elektronik sigara içerisine gizlenmiş uyuşturucu haplar ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Otomobildeki S.G. ve M.E.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: AA