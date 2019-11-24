Elektronik sigaraya geçit yok

24.11.2019 12:39 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:39

Ticaret Bakanı Pekcan, "Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, gerek sigara gerekse elektronik sigara kaçakçılığıyla mücadelemiz hız kesmeden başarıyla devam ediyor. Yıl başından bu yana 12,8 milyon paket kaçak sigara ele geçirdik ve 125 bin elektronik sigara ve aksamının yurda girişine engel olduk" dedi.