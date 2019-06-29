"Elektronik sigara yasağı daha sıkı denetlenmeli"

ABD'nin San Francisco kentinde elektronik sigara kullanımının yasaklanmasını değerlendiren Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Elektronik sigara bizde yıllardır yasak ancak satışı da kullanımı da oldukça yaygın. Demek ki bu konudaki denetimlerin artırılması gerekiyor" dedi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan San Francisco kentinde elektronik sigara satışı yasaklandı. Alınan karara göre ayrıca internet üzerinden yapılan elektronik sigara alışverişlerinde de San Francisco'dan herhangi bir adres gösterilemeyecek.

"Bizde epeydir yasak"

Gelişmeyi değerlendiren Doç. Dr. Mustafa Aydın, Türkiye'de uzun bir zamandır elektronik sigara satışının ve kullanılmasının yasak olduğunu hatırlattı. Aydın, "Ancak buna rağmen elektronik sigara yoğun bir şekilde kullanılmaya devam ediyor. Dahası, internet ve sosyal medya üzerinden elektronik sigara satışları, sanki yasalmış gibi, büyük bir rahatlıkla devam ediyor. Bu durumu anlamak mümkün değil. Eğer herhangi bir malın satışı yasak olduğu halde, satışı, pazarlanması ve kullanımı bu kadar rahatlıkla gerçekleştiriliyorsa, orada bir denetleme sorunu var demektir. Dolayısıyla sigarada olduğu gibi, elektronik sigarada da denetimlerin sıkılaştırılması ve mevcut yasaların hassasiyetle uygulanması gerekir" diye konuştu.

"Elektronik sigara daha zararlı"

Elektronik sigaranın normal sigaraya göre daha az zararlı olduğu iddialarına da değinen Aydın, "'Zararsız sigara' veya 'Az zararlı sigara' diye bir şey olmaz. Sigara sigaradır. Üstelik elektronik sigara gibi nesneler sigaradan çok daha zararlı ürünlerdir. Bunun özellikle 'sigarayı bırakma' amaçlı kullanımını tavsiye eden birimler var. Bunlar sigara illetinden kurtulmak isteyen insanlarımızı kandıran ve kendi ceplerini doldurmaya dönük hareket eden çevrelerdir. İnsanlarımız sigarayı bırakma konusunda Sağlık Bakanlığı onaylı yöntemlerin dışındaki herhangi bir yere eğilim göstermemeli" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA