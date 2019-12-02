Elektronik sigara: Masum bir su buharı mı?

02.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:47

Sigaradan daha az zararlı olduğu düşüncesiyle elektronik sigara kullanımı son yıllarda giderek yaygınlaştı. Türkiye'de elektronik sigaranın satışı ve ticareti yasak, ancak bu ürünlere internet üzerinden kolayca ulaşmak mümkün. Elektronik sigaranın normal sigaradan daha az zararlı olduğunu kanıtlayan bir bulgu yok diyen uzmanların mesajı net: "Her ikisi de ölümcül".