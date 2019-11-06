'Elektronik sigara kullanımı sigarayı bırakmada alternatif değil'

06.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:02

GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Savaş, elektronik sigaranın sigarayı bırakmada alternatif olmadığını, aksine yeni bir alışkanlık haline geldiğini söyledi. Prof. Dr. Savaş, "Elektronik sigarada ilk bulgular ciddi bir akciğer hasarı oluşturduğuna yöneliktir. Önümüzdeki dönemlerde elektronik sigaraya bağlı çok sık hastalara rastlayacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Dünyada sigara tüketiminin artmasıyla birlikte her yıl yaklaşık 2 milyon kişi akciğer kanserine yakalanıyor. Türkiye'de ise her yıl yaklaşık 70 bin kişinin akciğer kanserine yakalandığı araştırmalar arasında yer alıyor. Güven Sağlık Grubu Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Savaş, akciğer kanserinde gelişmiş ülkelerde erkek ve kadın arasındaki oranın birbirine yakın olduğunu söyledi. Prof. Dr. Savaş, "Türkiye'de akciğer kanseri oranı erkeklerde daha ön sıradadır. Türkiye, Avrupa sıralamasında Macaristan, Sırbistan'dan sonra akciğer kanserinin erkeklerde görülme oranı olarak 3'üncü sıradadır. Türkiye'de 8'e 1 oranında yani 8 ya da 10 erkeğe karşılık 1 kadında akciğer kanseri karşımıza çıkıyor" dedi.

Kaynak: DHA