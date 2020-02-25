Elektronik sigara ithalatı yasaklandı
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Elektronik sigara ithalatı yasaklandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Halk sağlığını tehdit eden elektronik sigara ve elektronik nargileyle bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlarının ithalatına yasak getirdik.

25.02.2020 13:57 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:57
Elektronik sigara ithalatı yasaklandı

Ticaret Bakanı , bakanlık olarak tütün ve tütün mamülleri ile elektronik sigarayla mücadeleye devam ettiklerini belirterek, elektronik sigara ve elektronik nargileyle bunların tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlarının ithalatına yasak getirildiğini bildirdi.


Pekcan, bugün Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan elektronik sigaranın ithalatına yasak getiren karara ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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