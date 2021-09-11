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ELEKTRONİK POPA EMY...

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ELEKTRONİK POPA EMY...

EmY'nin ilk teklisi Öpücük Sony Music Türkiye etiketiyle dinleyiciyle buluştu. Sözlerinde Feride Hilal Akın ve Aşkım Kapışmak imzası bulunan şarkının müziği de Feride Hilal Akın'a ait.

Düzenlemesinde ise Fırat Özbaylar ve Hakan Uç imzası bulunuyor. Günümüzün sosyal medya diline uygun sözleriyle yenilikçi, genç, hareketli ve enerjik bir parça olan Öpücük dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Doğduğu günden beri müziğe ilgi duyduğunu belirten EmY, müzikle olan ilişkisini, "Hayat hep aktı ve müzik hep vardı. Çoğu zaman 'Müzik olmasa ben ne yapardım' diye düşünürken bulurum kendimi. Müzikle bütünün bir parçası olduğumu daha derin hissediyorum ve paylaşmaktan da büyük zevk aldığım için, müziğin o büyülü yeteneğiyle bu yola bir adım atmak istedim' diyor.

EmY-Öpücük Sony Music etiketiyle dinleyiciyle buluşurken Yönetmen koltuğunda Said Dağdeviren ve İdil Dizdar'ın oturduğu renkli ve eğlenceli klip ise Sony Music Türkiye YouTube kanalında yayında!

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Haber: ELEKTRONİK POPA EMY... - Haberler Magazin
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