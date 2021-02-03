Elektronik pazar yeri platformundan Sevgililer Günü'ne özel kampanyalar
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Elektronik pazar yeri platformundan Sevgililer Günü'ne özel kampanyalar

03.02.2021 13:22 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:26
Elektronik pazar yeri platformundan Sevgililer Günü'ne özel kampanyalar

Turkcell, Sevgililer Günü'ne özel olarak elektronik pazar yeri platformu Turkcell Pasaj'da ve mağazalarında indirim kampanyaları düzenlediğini açıkladı.

Turkcell, Sevgililer Günü'ne özel olarak elektronik pazar yeri platformu Turkcell Pasaj'da ve mağazalarında indirim kampanyaları düzenlediğini açıkladı. Kampanya kapsamında akıllı saatlerden tabletlere, hobi ürünlerinden elektronik aksesuarlara kadar pek çok üründe indirim yapıldığı bildirildi.

Turkcell, Sevgililer Günü'nde sevdiklerine özel bir hediye almak isteyenlere cazip seçenekler sunduğunu duyurdu. Hobi ürünlerinden bilgisayara kadar binlerce ürünün yer aldığı Turkcell Pasaj'da ve mağazalarında çok sayıda üründe özel indirimler başladığı bildirildi.

SARI GÜNLER KAMPANYASI BAŞLIYOR

Elektronik pazar yeri platformu Turkcell Pasaj'dan yapılan yazılı açıklamada, "http://www.turkcell.com.tr/pasaj platformunda 2-14 Şubat tarihleri arasında devam edecek kampanya kapsamında akıllı saatlerden tabletlere, hobi ürünlerinden telefonlara birçok üründe 2 bin liraya varan indirimler var. Platformu ziyaret edenler peşin indirimli fiyatlardan faydalanabilecekleri gibi dilerlerse ödeyecekleri tutarı faturalarına yansıtarak taksitli ödeme seçeneğinden de yararlanabilecek. Kampanya kapsamında seçili bazı ürünleri tarifelerine yansıtarak satın alan müşteriler, ürüne özel hediyeler kazanma şansı da bulacak. Sevgililer Günü kapsamında Turkcell mağazalarında 9-15 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan 'Sarı Günler' kampanyasında da akıllı telefondan kulaklığa, akıllı saatten oyuncu ürünlerine, küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine 43 üründe indirimler geçerli olacak. Müşterilerimiz seçili aksesuar ürünlerinde aynı ürünün ikincisinin alımında yüzde 50'ye varan kampanyalardan yararlanabilecek" denildi.

Ayrıca yine Turkcell mağazalarında 5 ve 8 Şubat tarihlerinde stoklarla sınırlı olan Premium bir cihazda 'Karekodla Fırsat Avı' kampanyası ile 2 bin lira üzerinde indirim yapılacağı bildirildi.


Elektronik pazar yeri platformundan Sevgililer Günü'ne özel kampanyalar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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