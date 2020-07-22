Elektronik para kuruluşu Endeavor Girişimi seçildi Lisanslı elektronik para kuruluşu Papara, Endeavor girişimi unvanını aldı.

Lisanslı elektronik para kuruluşu Papara, Endeavor girişimi unvanını aldı. 2016 yılında faaliyetlerine başlayan şirket, kapsamlı finansmana, pazarlara, bilgiye ve uzmanlara erişim desteği alacak.

Büyüme potansiyeli olan etkin girişimcileri tespit edip onlara destek verdiği belirtilen Endeavor Türkiye aynı zamanda bu girişimcilerle birlikte ekosistemin gelişmesi için faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda mayıs ayında düzenlenen yerel seçim panelinde Türkiye adayı olan elektronik para kuruluşu Papara, Endeavor Girişimi seçildi.

TÜRKİYE'DEN SEÇİLEN 68'İNCİ GİRİŞİM

Papara, 13-15 Temmuz tarihlerinde çevrimiçi olarak 5'inci kez düzenlenen ve Endeavor Seçim Sürecinin son ayağı olan Uluslararası Seçim Panelinde, dünyanın çeşitli bölgelerinden 11 panelistin yer aldığı ve yaklaşık 3 gün süren değerlendirme sürecinin ardından Türkiye'den seçilen 68'inci girişim olma başarısını gösterdi. Bundan sonra şirketin, Endeavor ağının bir parçası olarak kapsamlı stratejik ve küresel destek hizmetlerine erişimi olacak.

"GURUR DUYDUK"

Türkiye'yi başarıyla temsil etmekten büyük gurur duyduklarını ifade eden Papara CEO'su Ahmed Faruk Karslı, "Nakitsiz topluma azami katkı sağlamak vizyonuyla çıktığımız yolda oldukça zorlu geçen bir seçim sürecinden sonra Endeavor girişimi olarak seçilmek doğru yolda başarıyla ilerlediğimizin en büyük göstergelerinden biri oldu. Endeavor girişimi unvanını almanın hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılarımıza çok daha iyi hizmet verebilmemizi sağlayacak büyük fırsatlar ortaya çıkaracağına inanıyorum. Kullanıcılarımıza en iyi deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Kullanıcılarına haftanın 7 günü 24 saat para transferi, ATM'lerden ücretsiz para çekme ve fatura ödeme gibi finansal hizmetler sunduğunu hatırlatan Papara'nın 4 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunuyor. Girişim, daha önce KPMG ve H2 Ventures tarafından 'Global Fintech 100' listesine girdi. Ayrıca PSM ve VISA'nın en iyi fintech girişimi olarak seçilmişti.

PAPARA HAKKINDA

Papara, faaliyetleri ve kullanıcı sayısıyla ilgili şu bilgileri paylaştı;

"Papara 2016 yılında basit, hızlı ve kolay erişilebilir ürünlerle finansal hizmetleri tabana yaymak ve finansal kapsayıcılığı artırmak amacıyla kuruldu. Her yıl ortalama 8.8 kat büyüyerek 2020 yılında 4 milyonun üzerinde bireysel kullanıcıya ulaştı. Papara, KMPG ve H2 Ventures tarafından her yıl yayınlanan Global Fintech 100 Listesinde yer aldı. VISA tarafından Türkiye'de yılın girişimi seçildi. Bireysel kullanıcılarına ücretsiz bir hesap, ücretsiz bir kart ve ücretsiz para gönderme hizmetleri sunan Papara; 500'ü aşkın işyerine kurumsal ödeme hizmetleri de sunuyor."

ENDEAVOR HAKKINDA

Endeavor Türkiye hakkında da şu bilgiler paylaşıldı;

"Türkiye'de etkin girişimcilik bilincinin oluşmasında öncü rol oynayan Endeavor Türkiye, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. 2006 yılından bu yana toplam 47 şirketi Endeavor Girişimcisi seçildi, bu şirketlerin 26'sına halen aktif olarak hizmet veriliyor.Merkezi New York'ta olan, Arjantin, Şili Brezilya, Uruguay, Meksika, Kolombiya ve Güney Afrika'dan sonra, 2006 yılında Türkiye'de faaliyetlerine başlayan Endeavor'ın, dünyada 30'dan fazla ofisi ve 34 farklı pazara erişimi bulunuyor. Girişimcilerin daha büyük düşünmeleri ve daha hızlı büyüyebilmeleri için onlara güven ortamı içinde imkanlar sağlamayı amaçlıyor."

Kaynak: DHA