"Elektronik Köprüler"de Bu Kez Gürültü ve Anlatı Bağlamında Müzik Tartışmaya Açılıyor!

16.12.2019 13:49 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:49

Uzun soluklu serinin 20 Aralık'taki üçüncü buluşmasında sanatçıya; bağımsız müzik, gürültü ve politika konularında çalışmalar yürüten müzikolog Ümit Üret katkıda bulunacak. Konuşmanın ardından etkinlik, Başar Ünder'in 20.00'deki performansıyla devam edecek.

Pera Müzesi, yeni yıl öncesinde sanatın farklı alanlarına odaklanan projelerle ziyaretçilerine çok yönlü bir program sunmaya devam ediyor. İstanbul merkezli müzik kolektifi ÆVOM iş birliğiyle hayata geçirilen "Elektronik Köprüler" konuşma ve performans serisi, elektronik müziğin beslendiği ve etkileşime geçtiği, teknoloji, edebiyat, sinema, çevre, psikoloji, sosyoloji, bilgisayar oyunları, politika, kentsel dönüşüm, doğa ve felsefe gibi farklı alanları tartışmaya açıyor.

Serinin üçüncü buluşması, 20 Aralık Cuma günü saat 18.30'da Başar Ünder'in konuşması ile başlıyor. Başar Ünder performansı öncesinde, çalışmalarında benimsediği kavramsal tema ve yöntemleri, oyun, film gibi alanlarla kurduğu ilişkiler bağlamında tartışmaya açacak. Pera Müzesi Oditoryumu'nda gerçekleşecek sunuma; bağımsız müzik, gürültü ve politika bağlamında çalışmalar yürüten müzikolog Ümit Üret katkıda bulunacak.

Başar Ünder, konuşma sonrasında performansını gerçekleştirmek üzere saat 20.00'de Pera Café'de dinleyici karşısında olacak.

Kaynak: Bültenler