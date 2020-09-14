Elektronik kelepçe sistemi nedir? E-kelepçe nedir? Elektronik kelepçe mesafesi ne kadar? Elektronik kelepçe ne işe yarar? E-kelepçe nasıl çalışır? Elektronik kelepçe kullanım alanları oldukça geniştir. E-kelepçe sayesinde pek çok zararlı durum önlenmeye çalışılmıştır. Elektonik kelepçe nerelerde kullanılır? Elektronik kelepçe sistemi nedir? E-kelepçe nedir? Elektronik kelepçe mesafesi ne kadar? Elektronik kelepçe ne işe yarar? E-kelepçe nasıl çalışır?

İlk olarak kadın cinayetlerinin önlenmesi için 15 ilde pilot uygulaması kapsamında kullanılan elektronik kelepçe takip sistemi ile kadınların 7/24 sağlanmaya çalışılıyor. Elektronik kelepçenin geniş bir kullanım alanı vardır. Elektronik kelepçe nedir?

ELEKTRONİK KELEPÇE NEDİR? E-KELEPÇE NEDİR?

Elektronik izleme sistemi olarak kullanılmak üzere tasarlanan elektronik kelepçe, hükümlünün toplum içinde takibinin ve denetiminin sağlanması sağlar. Bu durum, bazı hükümlü ve tutukluların elektronik haberleşme yöntemleri ile toplum içinde izlenmesi ve gözetim altında tutulmasını ifade ediyor.

Elektronik izleme sistemi Avrupa'nın da çeşitli ülkelerinde uygulanmaktadır. Elektronik izleme uygulamaları eş veya ayak bilekleri için farklı sistemlere sahiptir. Bilezik, alan izleme, alkol testi, ses, doğrulama gibi çeşitli yöntemleri vardır.

ELEKTRONİK KELEPÇE NE İŞE YARAR?

Alkol ölçümü:

Hükümlülerin evlerine yerleştirilen ve takip merkezinin video üzerinden izlediği nefesten alkol ölçer üniteler aracılığıyla alkol izlenimidir.

Ses doğrulama:

Sabit ya da kablosuz hatlar üzerinden RF izleme aracılığıyla gerçekleştirilir. Kişinin ses kaydı sisteme tanıtılır ya da sisteme kayıt örneği yüklenir. Kişi kontrol amacıyla arandığında ses ile eşleştirme yapılır.

Konutta infaz:

Hükümlünün evinde dolaşabileceği tüm alanlar belirlenmektedir ve daha sonra hükümlünün ayağına kelepçe takılmaktadır.

ELEKTRONİK KELEPÇE NASIL ÇALIŞIR?

Uygun kelepçe kişiye takılır ve kurcalandığında ya da yetki sınırları dışında bir durum tespit edildiğinde izleme merkezine alarm verilir. İzleme merkezi durumu değerlendirir ve kişinin sokağa çıkıp çıkmadığı kontrol edilir.

ELEKTRONİK KELEPÇE NERELERDE KULLANILIR?

Adli kontrol kararları, kamu yararına çalışma cezaları, açık infaz kurumlarındaki hükümlülerin takibi, ev hapsi cezaları, şartlı salıverme kararları, mağdur koruma ve cinsel suçlar gibi toplum içerisinde infazı düşünülen diğer tüm kararlar elektronik izleme sistemi ile yerine getirilebilir.